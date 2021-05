Ljubljanska borza: Pozavarovalnica Sava zvišala SBI TOP

Ljubljana, 20. maja - Indeks Ljubljanske borze SBI TOP se je danes zvišal za 1,18 odstotka, za rast pa so najbolj zaslužne delnice Save Re, ki so po objavi četrtletnih poslovnih rezultatov pridobile 5,63 odstotka. Sklenjenih je bilo za skupaj dva milijona evrov poslov, vlagatelji pa so največ povpraševali po delnicah NLB in Krke.