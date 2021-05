Na narodnostni šoli v Porabju predali namenu novo telovadnico

Monošter, 20. maja - Na dvojezični osnovni šoli v Števanovcih so danes predali namenu novo telovadnico. Sredstva za izgradnjo novega prizidka je dala Madžarska. Dogodka sta se udeležila državni sekretar za cerkvene in narodnostne zadeve Madžarske Miklos Soltesz in ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch.