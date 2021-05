Evropska komisija zagnala platformo za digitalne veščine in delovna mesta

Bruselj, 20. maja - Evropska komisija je danes, skupaj z različnimi deležniki iz držav članic, zagnala platformo za digitalne veščine in delovna mesta. Platforma, ki jo financira Instrument za povezovanje Evrope, bo vstopna točka za kakovostne informacije, vire in pobude o digitalnih veščinah, so sporočili iz Evropske komisije.