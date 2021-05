Na Kočevskem odprli pragozdno pot Krokar

Kočevje, 20. maja - Predstavniki gozdarskih in okoljskih institucij so danes na območju kočevskih gozdov uradno odprli pragozdno pot Krokar. Otvoritev je obenem tudi uvod v Teden gozdov 2021, ki bo letos potekal od 24. do 30. maja pod geslom Načrtno z gozdom, so sporočili z Zavoda za gozdove Slovenije.