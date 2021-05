Potrjena nova primera brazilske in indijske različice novega koronavirusa

Ljubljana, 20. maja - V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) so v zadnjem obdobju sekvenciranja genoma vzorcev novega koronavirusa med 2. in 8. majem potrdili po en primer brazilske in en primer indijske različice novega koronavirusa. Oba primera sta povezana z bivanjem v tujini.