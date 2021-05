Evropski poslanci za začasen umik patentne zaščite na cepiva proti covidu-19

Bruselj, 20. maja - Evropski parlament je danes pozval Evropsko unijo k podpori prizadevanj za začasen umik patentne zaščite na cepiva proti covidu-19. Evropski poslanci so v sredo zvečer podprli amandma, s katerim so pozvali povezavo, naj podpre pobudo za začasno opustitev pravic intelektualne lastnine na cepiva, opremo in zdravljenje covida-19.