Na zdravstvenem inšpektoratu pooblaščeni za nadzor nad obvladovanjem epidemije v tednu dni opravili 2785 nadzorov

Ljubljana, 20. maja - Na zdravstvenem inšpektoratu so pooblaščeni za nadzor nad obvladovanjem epidemije covida-19 v skladu s sedmim protikoronskim zakonom od 10. do vključno 16. maja opravili 2785 nadzorov. Izdanih je bilo 23 prekrškovnih sankcij, 208 opozoril po zakonu o prekrških in 179 upravnih ukrepov, je povedala Deana Potza z inšpektorata.