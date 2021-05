Na Alzheimer Cafeju o soočanju z demenco v EU in Sloveniji

Ljubljana/Bruselj, 20. maja - Na pogovoru v organizaciji Spominčice - Alzheimer Slovenija so danes z evropsko poslanko Romano Tomc (EPP) spregovorili o težavah oseb z demenco in njihovih svojcev v času covida-19 ter potrebnih sistemskih ureditvah. Tomčeva je poudarila pomen zakona o dolgotrajni oskrbi, ki sega tudi na področje demence, in izrazila upanje, da bo čim prej sprejet