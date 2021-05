V Zavodu Delak pripravili informacijsko akcijo ob 35. obletnici Krsta pod Triglavom

Ljubljana, 20. maja - Pri Zavodu Delak so pripravili informacijsko akcijo ob 35. obletnici retrogardističnega dogodka Krst pod Triglavom. Marko Mlačnik je uvodoma prebral besedilo Ede Čufer Atletika očesa, sledil je pogovor med Draganom Živadinovom in Milanom Moharjem. Za 31. maj pa so napovedali premiero informansa VOKALOMATON :: 2025 umetnika Mihe Turšiča.