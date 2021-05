Mozirje, 20. maja - Svojci od srede pogrešajo 59-letnega Maksa Lesjaka iz Mozirja. Kot so sporočili s celjske policijske uprave, je pogrešani visok okoli 180 centimetrov, vitke postave in ima sive kratko pristrižene lase. Pogosto hodi po pešpoti ob Savinji v Mozirju do jeza in po stezi proti Gajem.