Večina neželenih učinkov po cepljenju proti covidu-19 so splošne težave in bolečine na mestu vboda

Ljubljana, 20. maja - Po vladnih podatkih je bilo doslej s prvim odmerkom proti covidu-19 cepljenjih več kot 586.000 ljudi, z dvema pa več kot 306.000. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so prejeli več kot 5000 prijav neželenih učinkov, v veliki večini gre za splošne težave in bolečine na mestu vboda. Prejeli pa so tudi 77 prijav resnih neželenih učinkov.