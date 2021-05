NZS v letu 2021 z največjimi prihodki in odhodki doslej

Ljubljana, 20. maja - Nogometna zveza Slovenije (NZS) je na današnji skupščini v Ljubljani med drugim sprejela finančni načrt za leto 2021. V tem je za 19.892.717 evrov prihodkov in 19.881.510 odhodkov, tako da sta letošnja zneska precej višja kot prej, a predvsem na račun organizacije evropskega prvenstva do 21 let.