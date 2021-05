Cene storitev pri proizvajalcih v prvem četrtletju višje

Ljubljana, 20. maja - Cene storitev pri proizvajalcih so bile v prvem letošnjem četrtletju v povprečju za 0,9 odstotka višje kot v zadnjem lanskem trimesečju in 1,1 odstotka višje kot v prvem četrtletju lani. Na četrtletni ravni so se najbolj zvišale cene na področju prometa in skladiščenja, na letni pa v gostinstvu.