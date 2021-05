Za zaščito žvižgačev dve odobreni denarni pomoči

Ljubljana, 20. maja - Center za zaščito žvižgačev, ki je pričel z delom sredi marca letos, je že prejel več vlog žvižgačev za zaščito in pomoč. Odbor za zaščito žvižgačev v okviru centra pa je obravnaval tudi vlogi dveh žvižgačev in odločil, da se jima dodeli denarna pomoč, so sporočili iz centra.