Med hišno preiskavo pri 32-letniku našli orožje

Ljubljana, 20. maja - Moščanski policisti so v sredo na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo pri 32-letniku iz okolice Vrhnike. Pri preiskavi so odkrili dve imitaciji pištol, s katerima je osumljeni predhodno storil prekršek po zakonu o varstvu javnega reda in miru. Med preiskavo so pri njem odkrili tudi avtomatsko puško AK-47.