Policisti iščejo roparja trafike v središču Ljubljane

Ljubljana, 20. maja - Policiste so v sredo nekaj po 13. uri obvestili o ropu trafike v centru Ljubljane. Ugotovili so, da je do sedaj še neznani storilec vstopil v trafiko in s pištolo za pasom od uslužbenke zahteval denar. Ta mu je izročila nekaj sto evrov gotovine, storilec pa je s kraja pobegnil, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Policija storilca išče.