Evropski poslanci opozarjajo na zgodovinsko nizko raven odnosov med EU in Turčijo

Bruselj, 20. maja - Odnosi med EU in Turčijo so zaradi turškega oddaljevanja od evropskih vrednot in standardov v zadnjih letih trenutno na zgodovinsko nizki ravni, so v sredo opozorili evropski poslanci, ki jih skrbi zlasti stanje vladavine prava in spoštovanja temeljnih pravic. Menijo, da mora EU izvesti temeljito vnovično oceno odnosov.