Mirnopeškemu muzeju Slaka in Pavčka podarili zapuščino čebelarja Alojza Kastelica

Mirna Peč, 20. maja - V Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka v Mirni Peči na Dolenjskem so ob današnjem svetovnem dnevu čebel podpisali donatorsko pogodbo o prejemu zapuščine pred desetletjem umrlega čebelarja in rojaka Alojza Kastelica z Vrhpeči. Ker se mirnopeški muzej posveča tudi čebelarstvu, bodo del Kasteličeve zapuščine razstavili v njegovem Čebeljem svetu.