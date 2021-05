V Loški dolini bodo učencem v uporabo predali učni čebelnjak

Loška dolina, 20. maja - V občini Loška dolina so v okviru projekta S čebelami do znanja kupili učni čebelnjak, ki ga bodo na današnji svetovni dan čebel predali v uporabo osnovni šoli v Starem trgu pri Ložu. "S projektom želimo mlade spodbuditi k ohranjanju čebelarske tradicije, hkrati pa jih vzpodbuditi, da to, kar pridelajo, tudi prodajo," pravi župan Janez Komidar.