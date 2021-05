Trienale EKO 8 vabi k razmisleku o prihodnosti

Maribor, 20. maja - Umetnostna galerija Maribor (UGM) v petek v kompleksu MTT v Melju odpira Mednarodni trienale umetnost in okolje EKO 8, ki raziskuje stičišča med trenutnimi družbeno-ekonomskimi izzivi, okoljsko politiko in postkolonialno globalizacijo. Kustos Alessandro Vincentelli je zbral dela, ki povezujejo generacije in vabijo k razmisleku o prihodnosti.