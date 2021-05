Osnutek prostorskega načrta za Brezje po izločitvi prometne ureditve znova v obravnavi

Radovljica, 20. maja - Radovljiški občinski svetniki so na sredini seji sprejeli osnutek podrobnega prostorskega načrta za območje površin za opravljanje verskih obredov in parkov na območju brezjanske bazilike. Spremenjen osnutek je, po tem ko so po pripombah iz njega izločili predlagano prometno ureditev, sedaj znova v javni obravnavi.