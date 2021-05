Liverpoolu se vendarle nasmiha liga prvakov

London, 19. maja - Nogometaši Liverpoola so v predzadnjem krogu angleške lige prišli do pomembne zmage. Na gostovanju pri Burnleyju so zmagali s 3:0, s tem pa se po točkah izenačili z Leicesterjem, ker pa imajo boljšo razliko med danimi in prejetimi goli, so ga na četrtem mestu tudi prehiteli in se povsem približali vnovičnem nastopu v ligi prvakov.