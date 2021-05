Newyorške borze končale v rdečem

New York, 19. maja - Indeksi na newyorških borzah so tretji dan zapored trgovanje sklenili v rdečem. Vlagatelji so zaskrbljeni zaradi inflacije, padle pa so predvsem vrednosti delnic, ki so povezane z nafto. Cene teh so zdrsnile zaradi nizkega povpraševanja v Indiji in na drugih trgih, ki jih je covid-19 zelo prizadel, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.