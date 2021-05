Od sobote brez kontrolnih točk na meji z Madžarsko

Ljubljana, 19. maja - Vlada je danes odločila, da od sobote ne bo več kontrolnih točk na meji z Madžarsko. Prebolevniki, ki so bili cepljeni z vsaj enim odmerkom cepiva proti covidu-19, bodo lahko po novem v državo vstopili brez napotitve v karanteno in predložitve negativnega testa na koronavirus. Nekaj italijanskih in ena avstrijska dežela medtem ne bo več rdečih.