Juventus po zmagi nad Iličićevo Atalanto do 14. pokalne zmage

Regio Emilia, 19. maja - Nogometaši Juventusa so letošnji zmagovalci italijanskega pokalnega tekmovanja. Na današnji finalni tekmi v Regio Emilii so ugnali Atalanto z 2:1 (1:1) in dosegli 14. zmago v tem tekmovanju. Zasedba iz Bergama ostaja pri enem zmagoslavju iz leta 1963. Slovenski reprezentant Josip Iličić je za Atalanto igral od 76. minute.