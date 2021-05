Vlada ustanovila svet za odprta vprašanja s Katoliško cerkvijo

Ljubljana, 19. maja - Vlada je na današnji seji sprejela sklep o ustanovitvi in imenovanju Sveta vlade RS za odprta vprašanja s Katoliško cerkvijo. Svet bo pristojen za zbiranje, evidentiranje in preučevanje odprtih vprašanj s Cerkvijo na državni in mednarodni ravni. Za predsednika je bil imenovan državni sekretar Igor Senčar, so zapisali v sporočilu po seji vlade.