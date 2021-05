Vlada za vršilca direktorja Jak imenovala Dimitrija Rupla

Ljubljana, 19. maja - Vlada je na seji za vršilca direktorja Javne agencije za knjigo (Jak) imenovala Dimitrija Rupla, in sicer od 2. junija do imenovanja novega direktorja po izvedenem javnem natečaju, vendar najdlje do 1. decembra. Obenem je bil v svet Jak kot predstavnik ustanovitelja imenovan Damjan Damjanovič, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.