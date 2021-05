Slovenski center PEN kritičen do slovenske zunanje politike glede Bližnjega vzhoda

Ljubljana, 19. maja - Iz Slovenskega centra PEN so danes v luči zaostrovanja spopadov na Bližnjem vzhodu sporočili, da so "kritični do slovenske zunanje politike, ki se je z gesto izobešanja izraelske zastave postavila na močnejšo stran v spopadu". Slovenske oblasti so ob 30-letnici samostojnosti države pozvali k spodbujanju mirnega reševanja sporov.