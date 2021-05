Nemčija zadovoljna s prekinitvijo ameriških sankcij proti podjetju, ki sodeluje pri plinovodu Severni tok 2

Berlin, 19. maja - Nemški zunanji minister Heiko Maas je izrazil zadovoljstvo, da so ZDA prekinile sankcije proti podjetju Nord Stream 2 in glavnemu izvršnemu direktorju, ki je Nemec. Maas je potrdil medijska poročila o prekinitvi ameriških sankcij proti podjetju in direktorju, ki sodeluje v projektu plinovoda iz Rusije do Nemčije.