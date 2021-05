Logar konec tedna s kolegoma iz Češke in Avstrije v Severni Makedoniji in Albaniji

Ljubljana, 19. maja - Zunanji minister Anže Logar se bo v soboto in nedeljo mudil na delovnem obisku v Severni Makedoniji in Albaniji. Državi bo obiskal skupaj z zunanjima ministroma Češke Jakubom Kulhanekom in Avstrije Alexandrom Schallenbergom. Predvidoma se bodo srečali s političnima vrhovoma obeh držav. Namen obiska je seznanitev z napredkom držav na poti v EU.