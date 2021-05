Podgoršek s predsedstvom SOS o kmetijstvu in razvoju podeželja

Ljubljana, 19. maja - Člani predsedstva Skupnosti občin Slovenije (SOS) so se na današnji 15. seji srečali s kmetijskim ministrom Jožetom Podgorškom. Na srečanju so med drugim obravnavali večletni finančni okvir za obdobje 2021-2027, skupno kmetijsko politiko in vlogo občin na področju kmetijstva in razvoja podeželja, so sporočili iz skupnosti.