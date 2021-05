Ministrica Helena Jaklitsch obiskala kulturni center v Gorici

Gorica, 19. maja - Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch je v torek obiskala Kulturni center Lojze Bratuž v Gorici in se srečala s predstavniki slovenskih društev in organizacij, ki imajo svoj sedež v prostorih centra. Ob tej priložnosti so tudi uradno odprli osrednjo dvorano, ki so jo obnovili, ko je bil center zaradi epidemije zaprt.