Banke v prvem četrtletju občutno povečale dobiček

Ljubljana, 19. maja - Banke v Sloveniji so v prvih treh mesecih ustvarile 95 milijonov evrov dobička po davkih, kar je 61 odstotkov več kot pred letom dni. Dobiček pred davki se je povečal za 50 odstotkov na 104,6 milijona evrov. Ob nižjih neto obrestnih prihodkih so k temu prispevali neobrestni prihodki, obvladovanje stroškov ter sproščanje oslabitev in rezervacij.