Na Hrvaškem danes predstavili ameriški protiletalski sistem Patriot

Zagreb/Zadar, 19. maja - V vojašnici v Zemuniku pri Zadru so danes prvič na Hrvaškem predstavili ameriški protiletalski raketni sistem MIM-104 Patriot. Obrambno orožje je v sestavi 10. poveljstva protiraketne in protiletalske obrambe kopenske vojske ZDA, ki sodeluje v mednarodni vojaški vaji, so potrdili na hrvaškem obrambnem ministrstvu.