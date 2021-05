Janša v četrtek začenja razpravo o prihodnosti Evrope

Brdo pri Kranju, 19. maja - Premier Janez Janša bo v četrtek na Brdu pri Kranju gostil prvo razpravo v okviru konference o prihodnosti Evrope v Sloveniji. Namen te razprave je oblikovati skupno predstavo o tem, kakšno Evropo si želijo Slovenci in kaj so za to pripravljeni storiti, so sporočili iz kabineta premierja. Udeležil se je bo tudi predsednik republike Borut Pahor.