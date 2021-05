Od ponovnega odprtja unovčenih za 1,6 milijona evrov turističnih bonov

Ljubljana, 20. maja - Od 26. aprila, ko so nastanitveni obrati prvič letos lahko odprli vrata in v omejenem obsegu sprejeli goste, do torka je bilo unovčenih 11.419 turističnih bonov v skupni vrednosti 1,56 milijona evrov, so za STA povedali na Finančni upravi RS (Furs). Povprečno je bilo torej z vsakega bona unovčenih 137 evrov.