Evropska komisija odobrila 820.000 evrov državne pomoči rejcem drobnice

Bruselj, 19. maja - Evropska komisija je odobrila 820.000 evrov vredno slovensko shemo državne pomoči za podporo ovčerejcem in kozjerejcem, ki jih je prizadel izbruh koronavirusa. Upravičencem bo na voljo do 225.000 evrov neposrednih nepovratnih sredstev, so sporočili iz komisije.