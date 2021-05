Do manj kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj na delu tudi s spletnim orodjem

Ljubljana, 19. maja - Med ključnimi zdravstvenimi tveganji na delovnem mestu so denimo kostno-mišična obolenja in psihosocialna tveganja. A tovrstne težave je mogoče preprečiti, jih omiliti ali celo povsem odpraviti. Pri tem nam lahko pomaga spletno orodje, ki so ga razvili v okviru projekta PKMO, so povedali na spletnem dogodku v organizaciji NIJZ.