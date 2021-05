Poklukar se je osebnim zdravnikom zahvalil za njihova prizadevanja pri obvladovanju epidemije

Ljubljana, 19. maja - Minister za zdravje Janez Poklukar je ob svetovnim dnevom osebnih zdravnikov poudaril njihovo vlogo, prizadevanja in nesebičen trud v času epidemije covida-19 in se jim za to tudi zahvalil. Slovensko zdravstvo je dokazalo, da se zmore odlično odzvati na izredne razmere, brez polne podpore osebnih zdravnikov nam to ne bi uspelo, je zapisal.