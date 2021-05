Policist na Kozini rešil račjo družino

Kozina, 19. maja - Policist je sinoči okoli 21.30 v križišču Rodiške in Istrske ulice na Kozini naletel na nenavaden prizor. Nenadoma se je pred njim pojavila račja družina. Policist je samico in dva mladiča divjih rac mlakaric rešil pred kolesi avtomobilov in živali odnesel na varno, so danes sporočili s Policijske uprave Koper.