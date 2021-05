Vrača se Festival kraška gmajna

Kostanjevica na Krasu, 19. maja - Na Krasu in v Brkinih bodo med 22. majem in 20. junijem na devetih različnih lokacijah pripravili peti Festival kraška gmajna, festival naravoslovnega in dediščinskega turizma. S festivalom želijo vzpodbuditi zanimanje za spoznavanje izjemne biotske pestrosti in kulturne dediščine, znanstvenega udejstvovanja in ustvarjalnosti.