SAB za zmanjšanje bremena delodajalcev pri daljši bolniški odsotnosti

Ljubljana, 19. maja - V SAB bi s spremembami zakonov o delovnih razmerjih ter o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju s sedanjih 30 na 20 dni skrajšali obdobje nadomestila za bolniško odsotnost, ki se izplačuje v breme delodajalca. Po besedah poslanca Marka Bandellija so prepričani, da predlagane spremembe varujejo zaposlitve in znižujejo brezposelnost.