S predstavo 1500 lajkov želijo mladim približati problematiko samopoškodovanja

Koper, 19. maja - Nova predstava Gledališča Koper 1500 lajkov avtorice Kim Komljanec je namenjena koprskim devetošolcem in mladim želi na humoren način približati problematiko samopoškodovanja. Predstavo so prilagodili trenutnim razmeram in jo bodo tako igrali na prostem. Krstna uprizoritev je bila že v sredo na Osnovni šoli Koper.