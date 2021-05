Ministrstvo za okolje: Podpisniki zahteve za referendum o zakonu o vodah so bili zavedeni

Ljubljana, 19. maja - Podpisniki zahteve za referendum o noveli zakona o vodah "so bili žal zavedeni s strani predlagateljev referenduma", poudarjajo na ministrstvu za okolje in prostor. Podpis so v resnici oddali proti dodatni zaščiti pitne vode, proti večji poplavni varnosti in proti zaostrovanju pogojev za gradnjo na območju priobalnega pasu, so navedli.