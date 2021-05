V ZD Bled ob izvedbi širšega cepljenja izpostavljajo pomen pomoči lokalne skupnosti

Ljubljana/Bled, 19. maja - Tisti, ki so bili zabeleženi za cepljenje proti covidu-19 na seznamu Zdravstvenega doma (ZD) Bled, so že cepljeni. Tako bodo zdaj prišli na vrsto tisti, ki so se prijavili na portalu zVEM in jih je trenutno 900, je napovedal direktor zdravstvenega doma Leopold Zonik, ki je za izvedbo množičnega cepljenja izpostavil pomen pomoči lokalne skupnosti.