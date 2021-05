Na ljubljanskem onkološkem inštitutu proti covidu-19 cepili prek 960 bolnikov z rakom

Ljubljana, 19. maja - Na Onkološkem inštitutu Ljubljana so od marca proti covidu-19 cepili že prek 960 bolnikov z rakom, so zapisali v sporočilu za javnost. Strokovna direktorica inštituta Irena Oblak je ob tem poudarila, da je za obvladovanje epidemije coivda-19 in zaščito najranljivejših nujno doseči visoko precepljenost, posebej bolnikov z rakom.