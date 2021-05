Ministrstvo za delo bo do konca leta 2025 za 12 centrov za družine namenilo 827.751 evrov

Ljubljana, 19. maja - Ministrstvo za delo bo od marca letos pa do konca leta 2025 za financiranje 12 izvajalcev vsebin centrov za družine letno namenilo 827.751 evrov. Sredstva bodo namenjena za stroške dela in posredne stroške. V letu 2020 je bilo v delo centrov za družine vključenih 2710 otrok, 1076 mladostnikov in 651 posameznikov oziroma drugih uporabnikov.