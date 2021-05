Migranti še vedno množično pritiskajo na španski eksklavi

Madrid/Rabat, 19. maja - Migranti se tudi danes skušajo množično prebiti v špansko eksklavo Ceuta. Od ponedeljka so jih zabeležili že več kot 8000. Španski premier Pedro Sanchez je danes zatrdil, da bodo ponovno vzpostavili red in da so okoli 4800 migrantov že vrnili Maroku. Tudi v Bruslju poudarjajo, da se Evropa ne bo pustila ustrahovati.