Poziv k sodelovanju v anketi Eurofounda

"Gre za pomembno raziskavo, ki se v rednih časovnih presledkih izvaja od leta 1990, pri čemer je tokratna različica metodološko nekoliko spremenjena in prilagojena epidemiološkim razmeram. Vanjo bo zajeto 70.000 delavcev iz 36 evropskih držav, pri čemer je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naročilo povečanje slovenskega vzorca," je danes objavilo ministrstvo.

Raziskava obravnava zaposlitveni status, trajanje in organizacijo delovnega časa, organizacijo dela, izobraževanje in usposabljanje, varnost in zdravje pri delu, fizikalne in psihosocialne dejavnike tveganja na delovnem mestu, usklajevanje družinskega in poklicnega življenja, sodelovanje delavcev pri upravljanju, dohodke in finančno varnost ter druge informacije, pomembne za analizo delovnih razmer v Evropi.