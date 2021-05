Monte Carlo, 19. maja - Britanska ekipa formule 1 McLaren je predčasno podaljšala pogodbo z Landom Norrisom za več let. Kot so iz moštva sporočili danes pred dirko za veliko nagrado Monaka ta vikend, za zdaj ni znano, za koliko let je podpisal 21-letni Britanec, ki je dirkač tega moštva od leta 2019.